Исследование Rambler&Co и «Деловой среды»: россияне стали чаще открывать бизнес в сфере образования

Сфера образования стала одним из лидеров по приросту регистраций бизнеса в 2023 году: в ней появилось на 28% больше новых ИП и ООО, чем за аналогичный период 2022 года.

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В преддверии Дня учителя медиахолдинг Rambler&Co и компания «Деловая среда» провели исследование, посвященное бизнесу в сфере образования. Согласно полученным данным, каждый пятый россиянин считает образование перспективной сферой для открытия бизнеса. К основным её плюсам респонденты отнесли универсальность продукта, когда один курс могут прослушать тысячи (46%), и небольшие вложения на старте (21%), а также отметили популярность ниши (14%).

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Данные получены по результатам опроса, в котором приняли участие почти 90 000 пользователей ресурсов медиахолдинга Rambler&Co, а также по итогам анализа свыше 100 000 ИП и ООО, открытых через сервис «Деловой среды» (дочерняя компания Сбера) с января по сентябрь 2023 года.

Для открытия бизнеса в первую очередь нужны профильные знания в выбранной сфере образования – так считают 49% респондентов. Еще 13% отметили, что необходимы компетенции ведения бизнеса, 12% указали на стартовый капитал, а 5% думают, что главное – это надежные партнеры. При этом 21% уверены, что ничего специального для открытия образовательного бизнеса не требуется.

Отвечая на вопрос «Какие, на ваш взгляд, форматы в сфере онлайн-образования наиболее востребованы?», респонденты поставили на первое место видеокурсы (43%), на второе – статьи, исследования, аналитические материалы (16%), далее расположились пошаговые инструкции (15%), вебинары (14%), занятия в приложениях в игровой форме (9%) и чек-листы, шаблоны (3%).

Среди форматов офлайн-образования самыми востребованными, по мнению россиян, являются краткосрочные курсы повышения квалификации (35%), далее следуют частные школы (23%), долгосрочная переподготовка (16%), единичные мастер-классы, лекции (13%), частные университеты (4%).

По информации «Деловой среды», сфера образования стала одним из лидеров по приросту регистраций бизнеса в 2023 году: в ней появилось на 28% больше новых ИП и ООО, чем за аналогичный период 2022 года. Причем подавляющее большинство (71%) было открыто женщинами.

Предприниматели, открывшие дело в образовательной сфере, чаще выбирали ИП, а не ООО: 94% и 6% соответственно. В свою очередь, наибольший прирост субъектов малого бизнеса был зарегистрирован в Свердловской области (+32%), Санкт-Петербурге (+27%) и Московской области (+26%). Для исключения эффекта низкой базы включены регионы, в которых количество бизнесов в сфере образования с начала года составило более 60.

Алексей Грищенко, исполняющий обязанности генерального директора АО «Деловая среда»:

«Данные нашего сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета показывают, что в этом году сфера образования набирает популярность. Здесь появилось почти на треть больше новых субъектов малого бизнеса. При этом, как и в прошлом году, эта ниша остается молодежной: большинство предпринимателей здесь — это молодые люди в возрасте до 35 лет, их доля составила 51%. В том числе 15% из них — те, кто зарегистрировал такой бизнес до 25 лет».

Респонденты отметили, что бизнес в сфере образования лучше открывать в 26–35 лет (31%), либо в 36–45 лет (33%), еще 11% выбрали вариант – после 46 лет, 7% отдали предпочтение самой молодой группе – 18-25 лет, а 18% сказали, что возраст не имеет значения.

Кроме того, большинство опрошенных признались, что предпочли бы открыть такой бизнес в столице (35%), на втором месте оказался Санкт-Петербург (8%), на третьем – Новосибирск и Казань (по 3%). Еще 24% отметили, что город неважен.

У большинства опрошенных (77%) не было опыта покупки образовательных продуктов в интернете, у 11% был удачный опыт, у 12% – неудачный.