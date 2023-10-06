Средний размер полной стоимости кредита к четвергу, 5 октября, составил 27,61% годовых, что демонстрирует рост на 6 п.п. с начала осени. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на «Финуслуги».

В банке УБРиР сообщили о падении интереса к необеспеченным займам со стороны россиян на 10–30% в связи с подорожанием ссуд.

В публикации говорится, что выдачи же просели в диапазоне от 17 до 50%.

По словам экспертов, спрос в стране сократился на фоне повышения ключевой ставки, а также ужесточения правил выдачи кредитов людям с высокой долговой нагрузкой. Специалисты прогнозируют сокращение количества и объема их выдач по всему рынку.

По состоянию на 1 сентября суммарный долг граждан РФ перед банками достиг 31,5 трлн рублей, свидетельствуют данные Центробанка.

Банк России ранее решил установить новые значения макропруденциальных лимитов по необеспеченным займам на IV квартал этого года.