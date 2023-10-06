«Юникредит банк» введет комиссию за прием наличных фунтов и канадских долларов

«Юникредит банк» с 16 октября 2023 года вводит комиссию в размере 10% за прием наличных британских фунтов и канадских долларов, следует из материалов банка. Комиссия для приема денежных средств в долларах США и евро остается в размере 5%.

При этом, как отмечают в кредитной организации, возможность приема наличных в долларах США, евро, фунтах, стерлингов Соединенного Королевства, канадских долларах в сумме свыше 100 тысяч, определяется по согласованию с банком. При этом комиссия не взимается за прием наличных в долларах США и евро для погашения кредитов, выданных в иностранной валюте.