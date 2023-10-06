Исследование Rambler&Co, СберСтрахования жизни и СберСтрахования: 45% россиян покупают страховки

Самые востребованные полисы — на автомобили, недвижимость и жизнь

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Число россиян, которые пользуются страховыми продуктами, за два года выросло на 5 п.п. — с 40% в 2021 году до 45% в 2023 году. Чаще всего страхуют автомобили, недвижимость и жизнь. Такие данные были получены в ходе опроса ко Дню российского страховщика, который провели аналитики медиахолдинга Rambler&Co, СберСтрахование жизни и СберСтрахование.

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72% россиян приобрели полис, чтобы избежать финансовых потерь. Каждый десятый (10%) защищает себя во время путешествий. Ещё 9% страхуются, чтобы формировать накопления и чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Любопытно, что 9% из числа тех, кто пользуется страховками, приобретают все эти виды полисов.

Наиболее востребовано страхование автомобиля — его выбирают 41% опрошенных. Далее идёт защита недвижимости — 19%. В 2021 году доля тех, кто страхует и недвижимое имущество, и машину, составляла 52%, а в 2023 году она достигла 60%.

Денис Кузьмин, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка:

«В последние годы в России активно развивается культура добровольного страхования. Всё больше людей стремятся застраховать не только автомобиль и недвижимость, но и обезопасить свою жизнь и здоровье. Растёт интерес и к программам страхования жизни, помогающим формировать капитал — сборы СберСтрахования жизни в I полугодии 2023 года выросли на 71,1%. Выплаты компании превысили 85 млрд рублей. Объёмы выплат растут и по программам СберСтрахования: за I полугодие 2023 года компания выплатила клиентам по программам страхования жилья почти 950 млн рублей (+20% за аналогичный период прошлого года) и 600 млн рублей по КАСКО (в два раза больше аналогичного периода 2022 года).



Сбер постоянно совершенствует процессы и внедряет новые разработки, позволяющие клиентам комфортно взаимодействовать со страховщиками. Уже в этом году благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта нам удалось снизить срок урегулирования убытков по программам страхования жизни до 11 календарных дней вместо 30, а срок урегулирования заявлений по программе защиты средств на счетах и картах — до 30 минут вместо 6 дней!».

15% участников опроса в 2023 году приобрели полис для путешествий за границу, ещё столько же (15%) застраховали жизнь и здоровье. 8% купили страховку при оформлении ипотеки или потребительского кредита. Всего 1% позаботились о страховании домашних животных. Всё вышеперечисленное также есть у 1% участников исследования.

За прошедшие два года доля тех, кто не пользуется страховками, снизилась с 60% до 55%. Среди основных причин россияне назвали нежелание тратить деньги (48%) и отсутствие смысла лично для себя (тоже 48%). 3% полагают, что если застрахуются, то обязательно что-нибудь случится, а 1% убеждён, что уж с ним-то ничего плохого случиться не может.