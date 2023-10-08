Юрист рассказал о новой схеме мошенничества
Злоумышленники придумали новую уловку, сообщает «Прайм» со ссылкой на заслуженного юриста России Ивана Соловьева.
По его словам, мошенники предлагают оплатить «договор на использование номера телефона». При разговоре по телефону аферисты представляются сотрудниками отдела абонентского обслуживания сотового оператора. Они говорят, что у абонента заканчивается пользовательское соглашение с сотовой компанией.
Далее необходимо «подтвердить системе, что пользовательское соглашение продлено на новый срок», назвав код, который «жертва» получит через SMS. Злоумышленники сообщают, что направили клиенту ссылку, по которой нужно пройти и ввести код «для завершения дистанционного подписания пользовательского соглашения». После этого они могут получить доступ к аккаунту на «Госуслугах», и доступ к банковской карте.
Ранее стало известно о новой схеме мошенничества через мессенджеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».