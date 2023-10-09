В России вдвое увеличат размер выплат по больничному

Россиянам почти в два раза увеличат размер выплат по больничному в 2025 году. Об этом «Минтруде.

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«Максимальный размер выплат по больничному за один день увеличат более чем в два раза — с 2,7 тысячи до 5,7 тысячи рублей в 2025 году», — пишет издание, ссылаясь на данные ведомства.

Как подчеркивается, это связано с введением единого тарифа страховых взносов. В ведомстве подчеркнули, что максимальная сумма выплат по больничному листу в 2025 году составит 5674 рубля в сутки.

На сегодняшний день россияне за один день на больничном получают до 2737 рублей. А в 2024 году выплата вырастет до 4,1 тысячи рублей, подчеркнули в Минтруде. В ведомстве также напомнили, что размер выплат по больничному зависит от стажа работника.

Вырастет и размер пособия по беременности и уходу за ребенком. В 2025-м за 140 дней отпуска по беременности россиянкам будут выплачивать до 794 356 рублей. При этом предельный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет составит 68 996 рублей.

Ранее сообщалось, что в 2024 году пенсии неработающих пенсионеров в России проиндексируют на 7,5 процента. Как подчеркивалось, совокупный объем бюджета Социального фонда на следующий год составит 16,2 триллиона рублей, при этом на выплату пенсий будет потрачено 10 триллионов.