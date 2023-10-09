Каждый шестой опрошенный житель ФРГ с трудом обеспечивает себе прожиточный минимум

БЕРЛИН, 9 октября. /ТАСС/. Почти каждый шестой житель Германии с трудом обеспечивает себе прожиточный минимум из-за высокой инфляции. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой YouGov по заказу германского банка Postbank.

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Согласно итогам опроса, оказавшимся в распоряжении агентства DPA, 17,2% его участников заявили о неспособности самостоятельно оплачивать насущные расходы из-за роста цен в этом году. Год назад их доля составляла 11%. 28,1% респондентов вынуждены использовать часть, а еще 10% - значительную часть накоплений, чтобы закрывать повседневные траты. В то же время, 39% опрошенных заявили о наличии уровня дохода, достаточного для того, чтобы справиться с возросшими ценами.

В ходе исследования были опрошены 2 059 жителей ФРГ. Опрос проходил с 15 по 18 сентября.