Россияне начали возвращать деньги на вклады

В России в первой половине года зафиксировали значительное увеличение активности граждан в основных направлениях сбережений - на 12%. Об этом со ссылкой на собственное исследование сообщает финансовая платформа «Банки.ру».

Эксперты подчеркивают, что такая динамика обусловлена активным возвратом населения во вклады и накопительные счета. Это происходит после резкого всплеска обналичивания средств в прошлом году.

На ситуацию влияет ускорение инфляции, которая снижает покупательную способность денег, говорится в материале. Отмечается, что в первом полугодии объем денег на депозитах физлиц увеличился на 7%.

«В абсолютном выражении приток максимальный среди других способов сбережения денег (брокерские счета, доверительное управление, ПИФы)», - указывает финансовый маркетплейс.

Наибольшую динамику показал сектор брокерских счетов. Рост показателя достиг 34%. По словам аналитиков, это вызвано положительной переоценкой активов, а также притоком средств населения на фоне сильного роста рынка акций и ожидания высоких доходностей от фондового рынка в дальнейшем.