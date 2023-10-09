Авиаперевозчики резко повысили цены на рейсы Тель-Авив — Москва

Цены на авиабилеты из Тель-Авива в Москву в связи с событиями на Ближнем Востоке подскочили в 10 раз, следует из данных сервисов по поиску билетов. 9 октября стоимость билета на прямой пятичасовой рейс в российскую столицу составляет порядка 370 тысяч рублей. Билет туда-обратно обойдется в более полумиллиона рублей.

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Кроме того, авиаперевозчики предлагают более дешевые билеты до российской столицы. Маршрут предусматривает пересадку в Стамбуле или Ереване. Такими рейсами из Тель-Авива можно добраться до Москвы за 15-18 часов. Стоимость билетов составит порядка 225 тысяч рублей.

Также есть маршруты до Москвы с пересадкой в аэропорту Антальи и грузинской столицы Тбилиси. В наличии есть билеты с тремя пересадками — в Абу-даби, Стамбуле и Ереване.

Согласно данным агрегаторов, билеты из Израиля до России активно раскупаются.

Вечером 7 октября палестинские радикалы ХАМАС открыли ракетный огонь по центральной части и югу Израиля. В ответ на агрессию Вооруженные силы страны начали операцию «Железные мечи» в секторе Газа. По данным на 9 октября, со стороны Газы по Израилю было выпущено более четырех тысяч ракет.

Как утверждает The Washington Post, ссылаясь на американских чиновников, в Вашингтоне ожидают, что израильские войска войдут в сектор Газа уже в ближайшие дни.