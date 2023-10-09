В АТОР рассказали о ситуации с турами в Израиль

«Туристы, у которых вылеты планировались на этой неделе (в ближайшие 2-3 дня), просят перенести туры на более поздние даты либо аннулировать. Перевес у ряда туроператоров идет в сторону последнего варианта. Есть россияне, у которых запланирован отдых на Мертвом море с вылетом 14 октября. Такие туристы пока ждут, какова будет ситуация с рейсами. Не аннулируют туры», — говорится в тексте.