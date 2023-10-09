В АТОР рассказали о ситуации с турами в Израиль
Одни россияне, купившие туры в Израиль, аннулируют их или сдвигают даты, другие же предпочитают подождать, рассчитывая на скорое разрешение палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров РФ.
В АТОР отметили, что на данный момент туроператоры временно приостановили продажу туров в Израиль на фоне конфликта. При этом россияне, успевшие приобрети тур, теперь обращаются к туроператорам и вопросы у них разные.
«Туристы, у которых вылеты планировались на этой неделе (в ближайшие 2-3 дня), просят перенести туры на более поздние даты либо аннулировать. Перевес у ряда туроператоров идет в сторону последнего варианта. Есть россияне, у которых запланирован отдых на Мертвом море с вылетом 14 октября. Такие туристы пока ждут, какова будет ситуация с рейсами. Не аннулируют туры», — говорится в тексте.
Еще одна категория — россияне, бронировавшие только наземное обслуживание на ближайшие даты — просит сдвинуть даты поездки. Всего таких туристов, которые планировали отдых в Израиле, около 150 человек, добавили в АТОР.
Средняя стоимость туров в Израиль составляет 250-300 тысяч рублей на двоих. В АТОР заверили, что никаких сложностей с полным возвратом денежных средств не возникнет, поскольку направление является не самым массовым.