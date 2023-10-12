В Думу внесут законопроект о надбавке для неработающих пенсионеров

Группа депутатов во главе с лидером партии "Справедливая Россия - За правду" Сергеем Мироновым вносит на рассмотрение Госдумы законопроект о дополнительной социальной выплате для неработающих граждан на пенсии, чей среднедушевой доход не превышает двух размеров прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте его проживания.

Изменения вносятся в закон "О государственной социальной помощи". Так, предлагается начислять 0,2 от величины прожиточного минимума неработающим пенсионерам при условии, что его среднедушевой доход составляет от одного до полутора размеров прожиточного минимума, установленного в субъекте его проживания. А в случаях, когда такой доход варьируется от полутора до двух таких размеров, то надбавка составит 0,1 от прожиточного минимума в его регионе.

"Средства по линии Фонда пенсионного и социального страхования выделяются на это регулярно, но, по нашему мнению, для поддержки граждан преклонного возраста только такой федеральной социальной доплаты недостаточно, и поэтому мы предлагаем ввести дополнительное пособие", - пояснил ТАСС парламентарий.

По словам Миронова, речь идет "о реальной прибавке, которая может достигать нескольких тысяч рублей в месяц". Например, в Московской области региональный прожиточный минимум пенсионера сегодня составляет 14 858 рублей. В случае принятия законопроекта, многие жители преклонного возраста этого региона смогут дополнительно получать к пенсии от 1485 рублей до 2970 рублей в месяц, добавил Миронов.

Он также отметил, что именно пенсионеры с низким достатком сильнее всех страдают от инфляции, роста тарифов ЖКХ и цен на продукты питания, а федеральная доплата мгновенно "съедается" очередным повышением цен.