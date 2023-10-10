Эксперт сказал, во что не стоит инвестировать россиянам
Экономист Андрей Подойницын заявил, что инвестировать в валюту, особенно в американскую, достаточно рискованно. Он рекомендует вкладывать средства в драгоценные металлы и бумаги, передает «Лента.ру».
Рассматривать инвестирование в американскую валюту не следует по нескольким причинам, указал эксперт.
Так, по его словам, есть физические сложности перевода рубля в доллар и обратно. Кроме того, как уточнил Подойницын, предугадать, что будет происходить с американской валютой в ближайшем и далеком будущем, сложно.
Он назвал целесообразным вложение средств в акции, бонды, а также недвижимость. Также специалист советует задуматься о покупке золота, палладия и других инвестиционных металлов.
Ранее финансовый советник, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Алексей Родин в беседе с «Газетой.Ru» назвал хранение средств под подушкой самым неэффективным способом сберегать деньги в 2023 году. Он пояснил, что деньги, которые человек держит в наличных у себя дома, быстро обесцениваются в связи с «инфляцией в некоторых категориях».