Эксперт сказал, во что не стоит инвестировать россиянам

Экономист Андрей Подойницын заявил, что инвестировать в валюту, особенно в американскую, достаточно рискованно. Он рекомендует вкладывать средства в драгоценные металлы и бумаги, передает «Лента.ру».

Рассматривать инвестирование в американскую валюту не следует по нескольким причинам, указал эксперт.

Так, по его словам, есть физические сложности перевода рубля в доллар и обратно. Кроме того, как уточнил Подойницын, предугадать, что будет происходить с американской валютой в ближайшем и далеком будущем, сложно.

Он назвал целесообразным вложение средств в акции, бонды, а также недвижимость. Также специалист советует задуматься о покупке золота, палладия и других инвестиционных металлов.