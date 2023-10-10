Стало известно, как получить максимальный размер кредита

В последнее время получить кредиты становится все сложнее, и даже в случае одобрения заявки банк далеко не всегда готов выдать сумму, на которую рассчитывает клиент. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. Он назвал три способа увеличить шансы на получение крупной суммы от банка и микрофинансовой организации (МФО).

«На доступность кредитов влияет рост ключевой ставки, по которой сами банки привлекают финансирование от Центробанка: с августа она выросла на 4,5 процентных пункта, до 13% годовых. И это, скорее всего, не предел. Кроме того, с 1 октября регулятор в очередной раз ужесточил требования по выдаче необеспеченных кредитов и займов, так называемые макропруденциальные лимиты», — пояснил Пономарев.

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Люди, которые тратят на обслуживание долгов свыше 80% доходов, все чаще получают отказ, сказал он. И даже те, у кого показатель долговой нагрузки в переделах 50-80%, находятся в группе риска, добавил эксперт.

Для получения максимальной суммы потребительского кредита есть смысл обращаться в те финансовые организации, с которыми уже существует история взаимоотношений, считает Пономарев.

«Например, сумма одобрений в МФО для повторных клиентов в среднем в два, а то и в три раза больше, чем для тех, кто обращается впервые. Среди банков наиболее лояльные условия, скорее всего, предложит тот, где у вас есть зарплатный проект. Просто потому, что этот банк хорошо знает вас как клиента и способен лучше прогнозировать размер ваших доходов в будущем», – заключил эксперт.

По его словам, если деньги нужны на покупку конкретного продукта или услуги, имеет смысл запрашивать целевой кредит. Этот вид кредитования считается менее рискованным, что, в частности, отражается в его стоимости. По статистике Банка России, использование POS-кредитов, которые берутся в магазине на покупку конкретной вещи, в среднем обходится заемщику на 2,5–4 п. п. дешевле, чем нецелевых кредитов, отметил Пономарев.

Наконец, важно следить за своей кредитной историей.

«Вряд ли банк одобрит солидную сумму, если увидит, что на человеке висит много долгов, особенно если по ним есть просрочки. Но также плохо и когда кредитная история абсолютно чиста – то есть ранее человек вообще не брал кредиты», – предупредил Пономарев.

По его словам, в первом случае нужно как можно быстрее погасить просроченные долги. Причем начинать лучше всего с тех, по которым ставки выше. Например, разумнее сперва погасить заем перед МФО, взятый под 290% годовых, чем ипотечный кредит под 12%, уточнил Пономарев.

Во втором случае можно попробовать взять кредит на небольшую сумму и вовремя его отдать, чтобы положить начало своей кредитной истории. Тогда в следующий раз вероятность получить крупный кредит будет гораздо выше, подытожил эксперт.

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