Инвестстратег рассказал, когда золото начнет дорожать

Золото продолжает двигаться вслед за курсом доллара. Последний год оно проявляет себя как рисковый актив - демонстрирует высокую корреляцию с парой евро/доллар, но уже к началу 2024 года золото может перейти к росту. Об этом рассказал "Российской газете" инвестстратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Алексей Корнилов со ссылкой на инвестиционную стратегию ВТБ Мои Инвестиции на четвертый квартал.

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В этом году центробанки мира в условиях устойчивой инфляции будут повышать ставки дольше, чем ранее предполагали рынки, что негативно скажется на не приносящем доход золоте, объяснил инвестстратег. Поэтому до конца 2023 года драгметалл все еще будет оставаться под давлением этих факторов.

Корнилов объяснил "РГ", что все происходящее с золотом сейчас связано с тем, что экономический рост в США оказался более крепким, чем ожидалось. Из-за этого сроки наступления рецессии в Америке откладываются, впрочем, как и ожидания снижения ставки ФРС.

"Это приводит к росту доходности по госдолгу США. На этом фоне золото пока теряет свою привлекательность", - сказал инвестиционный стратег.

Корнилов подчеркнул, что золото, как актив с валютной экспозицией, но в российской инфраструктуре, хорошо подходит для диверсификации портфеля, выступая в качестве страховки на случай ослабления рубля.

Согласно инвестиционной стратегии ВТБ Мои Инвестиции на четвертый квартал, в последние месяцы 2023 года золото будет торговаться в диапазоне $1900 за унцию, а к концу 2024 года - уже $2100 за унцию.