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Максимальный размер пособий по безработице в 2024 году могут увеличить до 13 751 рубля

Максимальный размер пособий по безработице планируют увеличить в 2024 году до 13 751 рубля. Об этом сообщила первый замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.

Стало известно об увеличении максимального размера пособий по безработице в 2024 году
© РИА Новости

"Размер пособий по безработице будет увеличен, максимальный размер составит 13 751 рубль. Порядок определения максимального размера определен в проекте закона о занятости, который сейчас готовится ко второму чтению", - сказала она на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Баталина также напомнила, что до конца 2023 года планируется модернизировать 550 центров занятости.