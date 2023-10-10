Стало известно об увеличении максимального размера пособий по безработице в 2024 году

"Размер пособий по безработице будет увеличен, максимальный размер составит 13 751 рубль. Порядок определения максимального размера определен в проекте закона о занятости, который сейчас готовится ко второму чтению", - сказала она на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.