Законопроект о самозапрете кредитов в России приняли в первом чтении

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который позволит клиентам банков оформить самозапрет на выдачу кредитов. Текст документа опубликован в электронной думской базе.

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Если закон примут, он вступит в силу с 1 июля 2024 года. Как отмечают авторы документа, оформление запрета на оформление займов позволит снизить риски мошенничества с получением кредитов с помощью украденных персональных данных.

Законопроект внесла на обсуждение группа депутатов во главе с председателем комитета по финансовым рынкам и банкам Анатолием Аксаковым. Оформить самозапрет можно будет на «Госуслугах», он будет автоматически попадать в бюро кредитных историй, а банки, которые запрашивают информацию о кредитной истории при получении заявки на кредит, смогут увидеть установленные ограничения.

В 2022 году со счетов россиян украли 15 миллиардов рублей, часть этих средств была оформлена в кредит, объяснили необходимость нововведений авторы законопроекта.