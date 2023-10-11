Физлица в России рекордно закупились облигациями

В сентябре 2023 года на Мосбирже зафиксировали рост притока средств розничных инвесторов в облигации на 25 процентов, составивший рекордные для российского рынка 273 миллиарда рублей. Об этом сообщают «Ведомости».

© Lenta.ru

Такое увеличение закупок физлицами связывают с ростом доходности облигаций, произошедшей на фоне увеличения ставок в экономике, вызванного в свою очередь подъемом ключевой ставки Банка России.

Средняя доходность корпоративных облигаций к 10 октября составляет 13,5 процента, облигации федерального займа (ОФЗ) дают доход в размере 11,8–12,8 процента, отмечается в материале. При этом, по данным ЦБ, максимальная прибыльность рублевых вкладов в топ-10 банков, привлекающих наибольший объем депозитов граждан, в конце сентября оказалась на уровне 10,2 процента.

Доходность качественных корпоративных бумаг на горизонте 1–2 лет сейчас предпочтительнее многих банковских депозитов, подтвердил аналитик по облигациям Telegram-канала «Мои инвестиции» Станислав Боженко. К тому же, напомнил он, бонды являются более гибким инструментом управления средствами.