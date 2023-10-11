Сенаторы поддержали закон о штрафах за навязывание услуг потребителям

Закон, устанавливающий ответственность за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг за дополнительную плату, был одобрен Советом Федерации на заседании в среду, 11 октября. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Документ также устанавливает ответственность за уклонение должностными лицами и юрлицами от рассмотрения в законном порядке требований потребителей.

По словам сенатора Ирины Рукавишниковой, ответственность будет наступать в таких случаях, когда, например, компании «настойчиво» предлагают застраховать жизнь или машину.

Парламентарий отметила, что для должностных лиц предусмотрен штраф в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей, для юридических – от 20 тысяч до 40 тысяч рублей.

Как сообщается, за необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя, связанных с нарушением его прав, либо уклонение от рассмотрения в установленном законом порядке таких требований предусмотрен штраф в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей для должностных лиц, от 100 тысяч до 300 тысяч рублей – для юридических лиц.