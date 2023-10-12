В Госдуме предложили увеличить пенсии

В Госдуму внесут на рассмотрение законопроект, предполагающий увеличение пенсий для части пенсионеров. Об инициативе группы депутатов во главе с лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым пишет ТАСС.

Документ предполагает выплату дополнительной социальной надбавки к пенсии для неработающих граждан, чей среднедушевой доход не превышает двух размеров прожиточного минимума пенсионера. Парламентарии предложили начислять 20 процентов от величины прожиточного минимума в регионе, если доход пенсионера составляет от одного до полутора его размеров. Надбавка составит 10 процентов, если среднедушевой доход гражданина находится в диапазоне от полутора до двух размеров прожиточного минимума.

Миронов заявил, что несмотря на регулярное выделение средств по линии Фонда пенсионного и социального страхования, такой федеральной доплаты для пожилых людей недостаточно, поэтому и появилась идея ввести дополнительное пособие. Глава думской фракции также подчеркнул, что именно пенсионеры сильнее всего страдают от инфляции, роста тарифов ЖКХ и цен на продукты питания.

Депутат отметил, что новая прибавка может достигать нескольких тысяч рублей в месяц. Так, в Московской области прожиточный минимум пенсионера сейчас составляет 14 858 рублей, и пенсионеры смогут дополнительно получать от 1485 рублей до 2970 рублей в месяц, подсчитал он.