"Ведомости": Wildberries ввел комиссию 3% за оплату картами Visa и MasterCard

Российский маркетплейс Wildberries с 9 октября ввел комиссию за оплату товаров с карт международных платежных систем Visa и MasterCard, пишет газета "Ведомости", ссылаясь на директора по развитию финансовых и платежных сервисов компании Дмитрия Колесникова. Размер комиссии составляет 3% от стоимости покупки. Как заявил Колесников, речь идет о вознаграждении банка, который осуществляет обработку такого платежа. По его словам, изменение условий оплаты также обусловлено спецификой операционно-технологического процесса приема платежей. Колесников обратил внимание, что в настоящее время у маркетплейса нет возможности напрямую обрабатывать операции по картам Visa и MasterCard, выпущенным в России. Клиентам доступны альтернативные способы оплаты, не подразумевающие такое вознаграждение, например, карты "Мир", Система быстрых платежей (СБП), SberPay (где есть возможность оплаты для держателей карт Visa и MasterCard). Они могут выбрать такие способы платежа при оформлении заказа на условиях предоплаты, а также при оплате при получении на условиях постоплаты, отметил Колесников. До этого Telegram-канал Mash сообщил, что маркетплейс Wildberries решил урезать процент с выручки пунктов выдачи заказов (ПВЗ) своих партнеров. По информации Mash, новые правила начали действовать с 6 октября. Цель нововведения — сократить число пунктов выдачи, которые открыты на индивидуальных предпринимателей.