Россиянам разъяснили, что делать с денежным переводом от неизвестных

Если на банковскую карту поступили деньги от неизвестного человека, их нельзя тратить. Стоит обратиться в свой банк, лучше это сделать по горячей линии, с просьбой вернуть полученные деньги на счет по тем же самым реквизитам. По нашему законодательству мы не имеем право принимать деньги без оказания какой-то услуги, то есть без оснований получить эту сумму. Это будет классифицироваться по ст. 1102 Гражданского кодекса РФ - неосновательное обогащение, — разъяснила юрист.