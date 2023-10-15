В общественном транспорте Москвы изменились тарифы на проезд

Ряд тарифов на проезд в общественном транспорте Москвы скорректировали второй раз за год в связи с увеличением стоимости топлива. Изменились цены на поездки по карте "Тройка", билету "Единый" и другим проездным, сообщили в департаменте транспорта столицы.

Проезд по карте "Тройка" теперь стоит 54 рубля вместо 50 рублей. За билет "90 минут" необходимо заплатить 81 рубль вместо 75 рублей. Стоимость проезда по карте "Тройка" на метро и МЦД в зоне "Пригород" увеличилась на 6 рублей и составила в 71 рубль.

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Тарифы на безлимитный проездной "Тройка" теперь следующие: на один день - 315 рублей вместо 285 рублей; на три дня - 600 рублей вместо 540 рублей; на 30 дней - 2 730 рублей вместо 2 540 рублей; на 90 дней - 6,6 тыс. руб. вместо 6 150 рублей. Стоимость одной поездки по билету "Единый" увеличилась с 62 рублей до 65 рублей, двух поездок - с 124 рублей до 130 рублей, 60 поездок - с 2 730 рублей до 3 150 рублей. Стоимость такого билета на 30 и 90 дней составляет 3 240 и 8 370 рублей соответственно.

Проездной на наземный транспорт на 30 дней стоит 1,7 тыс. рублей, на 90 дней - 4 520 рублей. Для студентов билет на метро и МЦД на 30 дней обойдется в 510 рублей, а единый без лимита поездок - в 770 рублей.

"С 15 октября изменится ряд тарифов на проезд в городском транспорте Москвы. Мы скорректировали цены в условиях ежегодной инфляции, роста цен на топливо и электроэнергию, но сохранили доступность поездок. <…> Шестой год подряд мы сохраняем без изменений стоимость билетов на 365 дней: "Единый" в центральной зоне и пригороде (19,5 тыс. рублей и 24 450 рублей соответственно - прим. ТАСС), билет "Автобус - Трамвай" (14 тыс. рублей - прим. ТАСС), их можно заморозить на 14 дней. Стоимость одной поездки по билетам "Единый" на 30 и 90 дней изменится в среднем всего на 2 рублей. Разовая поездка по биометрии остается самой выгодной - 50 рублей", - отмечают в департаменте.

Там добавили, что стоимость проезда на регулярном речном транспорте остается прежней, также пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта, а также между рельсовыми видами транспорта остаются бесплатными.

Тарифы для водителей

Кроме того, с 15 октября меняется стоимость эвакуации автомобилей-нарушителей. Сумму пересчитают из-за роста затрат города на эвакуацию: средств на содержание стоянок и эвакуаторов, зарплат работников, а также цен на топливо. Первые сутки машина будет храниться на стоянке бесплатно, а на перемещение и хранение сохранится скидка 25%, если оплатить до получения автомобиля.

Так, при оплате за перемещение транспорта в период до 60 дней с момента возврата тариф для транспортных средств (ТС) категорий "М", "А" и "В" до 80 л. с. составляет 5 920 рублей; "В" от 80 до 250 л. с. - 9 450 рублей; "В" свыше 250 л. с. и иные ТС до 4 т - 10 703 рубля. После 60 дней необходимо оплатить 10 703,07 рубля. Перемещение транспортных средств свыше 4 т и негабаритных обойдется водителям в случае оплаты в период до 60 дней с момента возврата в 60 876 рублей.