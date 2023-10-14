В Соцфонде России заявили об увеличении декретных пособий на 54%

Расходы Социального фонда РФ на выплаты по больничным листам в связи с материнством в 2024 году вырастут на 54% и в сумме составят 678,4 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава фонда Андрей Чирков, передает газета «Известия».

Он уточнил, что в 2025 году материнские расходы снова возрастут — в два раза. В общей сложности на поддержку семей и детства в следующем году предлагается направить свыше 2,2 трлн рублей.

Кроме того, в Совете Федерации хотят приравнять выплаты жительницам сельских местностей к городским, так как разница в доходах матерей из деревень и населенных пунктов в сравнении с городскими жителями существенная, а их расходы на детей — одинаковые. Поэтому и поступило предложение рассчитывать размер пособия с учетом средней зарплаты по региону.

Ранее стало известно, что в 2024 году размер материнского капитала на первого ребенка поднимут до 631 тыс. рублей. Выплата на второго ребенка также увеличится — до 834 тыс. рублей.