Такси в Москве подорожает

С 15 октября «Яндекс.Такси» повышает тарифы на поездки в столице. Агрегатор объясняет, что это необходимо для улучшения экономики поездок и компенсации роста цен на обслуживание и содержание машин. При этом в компании отмечают, что тарифы в Москве давно уже не менялись. Вот что Business FM рассказала PR-менеджер «Яндекс.Такси» Ксения Вирченко:

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Ксения Вирченко PR-менеджер «Яндекс.Такси» «Яндекс.Такси» совместно с таксопарками скорректировал тарифы в Москве впервые за два года. Изменения помогут привлечь на линию больше водителей, а также компенсировать партнерам рост цен на обслуживание автомобилей и их содержание. Тарифы изменятся таким образом, чтобы сервис по-прежнему оставался доступным максимально широкой аудитории. Средний чек на поездки в такси вырастет на 2-3%».

Если «Яндекс.Такси» два года не менял тарифы в Москве, то и стоимость поездок, по идее, должна была оставаться плюс-минус одной и той же. Но это не совсем так. Блиц-опрос, проведенный в редакции радиостанции, показал, что все без исключения заметили серьезный рост цен. Вот что, например, рассказала сотрудница Business FM Диана Чабанова:

Диана Чабанова сотрудница Business FM «Если год назад я на работу — 15 минут езды на автомобиле — добиралась за 250-300 рублей, то сейчас очень часто это 500 рублей. В основном такие цены стали по выходным. Очень редко бывает, что 400-450 рублей. Зависит, конечно, от того, во сколько ты вызываешь такси, какая стоит погода, если это дождь, то гораздо выше ценник. Практически вдвое повысились цены за год у «Яндекс.Такси».

Тут, конечно, можно придумать много объяснений. Что, например, водителей не хватает — и это действительно так. Что из-за этого выходит меньше машин на линию, и спрос превышает предложение, а это в свою очередь приводит к росту повышающего коэффициента. Что не все успели подготовиться к вступлению в силу закона о такси, и это тоже правда. Но для пассажиров это все не так уж важно, а важно то, что платить приходится все больше. По данным Росстата, в конце лета стоимость поездки на машине с шашечками обновила исторический максимум, поднявшись до 32,5 рубля за километр в среднем по России. Что касается Москвы, то, как следует из информации на сайте «Чек Индекс» — это аналитический ресурс платформы ОФД, — за первое полугодие такси в столице подорожало на 12% в годовом выражении. У водителей «Яндекс.Такси» свое мнение по поводу повышения тарифов. Вот что Business FM рассказал один из таксистов:

«Это решение надо было принять еще раньше. Тот же бензин скачет, продукты в магазинах подорожали — это нормально, а если такси подорожало — то сразу кипеж. Из того, что зарабатывают водители, львиная доля уходит на аренду, на заправки, у кого своя машина — ремонт, ремонты сейчас дорогие. В этой ситуации возить дешевые заказы, как в регионах по 69 рублей, смешно. Даже если будет повышение на 100%, то это нормально. Кто не хочет, пожалуйста, есть общественный транспорт. Люди, которые нормально обеспечены, они как ездили, так и будут ездить».