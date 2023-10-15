В Госдуме предложили компенсировать рост цен на обучение в вузах

«В среднем стоимость обучения в российских вузах в 2023 году выросла на девять процентов. Об этом заявил министр образования и науки Валерий Фальков. И это ощутимая нагрузка на бюджет семьи, в которой есть молодой студент, обучающийся на коммерческой основе. В среднем годовое обучение гуманитария сейчас стоит 440 тысяч рублей, а технического специалиста — 480 тысяч рублей. Если опираться на данные Минобразования про девять процентов роста стоимости, то надбавка к оплате за год обучения в вузе составила порядка 40 тысяч рублей. Это соизмеримо с медианной зарплатой по стране», — добавил Сергей Леонов.