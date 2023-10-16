СМИ: россияне чаще переводят деньги в дружественных страны

За девять месяцев текущего года россияне отправили за границу более 23 млрд рублей. Представители крупнейших банков рассказали, что чаще всего из России деньги отправлялись в Армению, Белоруссию, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан.

«Всего за январь—сентябрь этого года физлица отправили [из России] за рубеж 23 млрд рублей. Более 90% от общего числа таких операций приходится на Армению, Белоруссию, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан», — сообщили в крупнейших банках « Известиям ».

Кроме того увеличилось число переводов за границу в мягких валютах. За девять месяцев текущего года россияне совершили около 180 тысяч переводов в денежных единицах дружественных стран. Этот показатель в 3,7 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты объяснят такой рост расширением географии, повышением качества и скорости проведения транзакций.