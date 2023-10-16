Эксперты назвали, какие крупы подорожают и подешевеют в ближайшее время

За 8 месяцев текущего года производство гречки в России составило 382 тысячи тонн, что побило все рекорды по реализации этой крупы в стране. Об этом сообщили в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), сообщает "Вечерняя Москва".

© Сетевое издание m24.ru

Согласно данным ИКАР, с 2023 году в России было произведено гречки на 22 тысячи тонн больше, чем в 2022 году. Скоро к этим данным прибавятся еще показатели за оставшиеся месяцы, поэтому урожай можно будет считать удачным.

Видео дня

"В этом году у нашей страны очень хорошие показатели. В целом мы регулярно собираем достаточное количество круп, чтобы цены на них не взлетали слишком высоко, но скачки стоимости все же есть", – рассказал аналитик Даниил Кашин.

Он подчеркнул, что недавно экономисты прогнозировали подорожание круп из-за сезона. Эксперт добавил, что в холодное время года спрос на крупы вырастает. Он считает, что повышение коснется киноа, булгура, кускуса. А гречка может подешеветь и станет стоить около 90 рублей за килограмм.

По словам Кашина, стоимость остальных круп может увеличить на 5–7%. Но пока нельзя спрогнозировать точные цифры. Возможно, будут поставлены рекорды, сказал аналитик.

В свою очередь, фермер Иван Слободянюк заявил, что выбирать крупу нужно внимательно. Он считает, что лучше приобретать крупу на рынках на развес, так как она там качественнее и дешевле.

"Конечно, гречку, овсянку, рис можно взять и в обычном магазине. А вот если мы говорим об "экзотике", то стоит довериться рыночным продавцам. У них продукция обладает не только более насыщенным, но и натуральным вкусом", – добавил эксперт.

Слободянюк уточнил, что экзотические крупы на рынке стоят ниже на 10–15% по сравнению с магазином. Он посоветовал не покупать гречку в порционных пакетах, так как она дороже на 15–20 рублей.

Фермер порекомендовал обратить внимание на размер крупинок. Если они различаются, тогда там перемешаны несколько видов. При выборе риса стоит обратить внимание на то, чтобы было меньше белых зерен, так как это меловые ядра крупы – недозревшие зерна мучнистой, непрозрачной консистенции. Эти ядра способны ухудшить вкус блюда.

Слободянюк считает, что крупу нужно хранить в плотно закрытой жестяной банке. Таким образом крупа дольше будет храниться и в ней не заведется пищевая моль. Кроме того, покупателям стоит обратить внимание на дату фасовки и срок годности. Они должны быть не на легко отклеивающейся наклейке, а на самой упаковке.

"Крупы обладают большим количеством витаминов и способствуют отличной работе организма. Например, рис стабилизирует работу пищеварительной системы, гречка уменьшает риск возникновения серьезных заболеваний ЖКТ, киноа помогает бороться со старением", – добавила диетолог Виктория Безнебеева.