Стало известно, сколько россиян могут позволить себе копить деньги

Меньше трети россиян могут себе позволить откладывать деньги с зарплаты каждый месяц. Об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Работа», проведя соответствующий опрос. А из тех, кто откладывает, половина может это делать лишь в сумме до 5 тыс. рублей, и то не каждый месяц. Большие суммы, до 100 тыс. рублей, удается выделять только представителям сфер консалтинга, банкинга, инвестиций, IT и автомобильного бизнеса.

Среди нескольких тысяч опрошенных только 28% удается откладывать часть зарплаты ежемесячно. Еще 40% россиян делают это периодически, а 30% хотели бы начать копить деньги, но пока не имеют возможности, — свидетельствуют данные опроса.

Почти половина (48%) опрошенных могут откладывать только до 5 тыс. рублей — причем не обязательно в месяц, а как получится. Еще 30% откладывают 5-10 тыс. рублей. Больше 10 тыс. рублей выделяют 22% россиян.