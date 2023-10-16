Юрист рассказал, как правильно давать деньги в долг знакомым и друзьям

Россиянам рекомендуется заключать договоры займа с друзьями, которые просят дать деньги в долг, рассказал NEWS.ru юрист Александр Хаминский. По его словам, в таком договоре следует указать, что заемщик убедил займодателя в наличии источника возврата средств. Это позволит признать человека мошенником в суде, если он вовремя не вернет деньги.

Чтобы не попасть в ситуацию, когда неудобно не дать в долг, но не хочется остаться без денег, нужно следовать одному непреложному правилу. На какие бы нужды у вас не попросили денег, всегда нужно поинтересоваться, за счет каких источников будет возращен долг, — подчеркивает юрист.

Специалист отметил, что наличие такой оговорки в договоре займа также станет главным сдерживающим фактором для заемщика, желающего недобросовестно распорядиться чужими деньгами с неясной перспективой возврата. Также всегда можно отказать заемщику в том случае, если его рассказ об источниках возврата звучит неубедительно, подытожил Хаминский.