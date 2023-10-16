Финансист назвал простой способ быть уверенным в завтрашнем дне
Если откладывать примерно 5-10% от каждых денежных поступлений, то можно накопить несколько сот тысяч рублей, уверен эксперт по управлению капиталом, финансист Сергей Зацепа. В комментарии NEWS.ru он посоветовал использовать в этих целях накопительный счет в банке.
Как накопить хотя бы несколько сот тысяч рублей, чтобы чувствовать уверенность в завтрашнем дне? План очень прост — надо сделать накопление игрой, за которую вы сами себе назначите приз, например, поход всей семьей в ресторан или СПА. В рамках «игры в накопление» надо делать всего два действия. Откладывать хотя бы 5% (лучше 10%) от каждого прихода денег на накопительный счет (можно открыть за минуту в любом банковском приложении). А также вести учет, сколько денег вы тратите на перечисленные выше «незначительные» траты, — заявил Зацепа.
Эксперт уверен, что в результате этой игры у человека спустя месяц будет понимание, что отложив 5-10% от поступивших доходов, можно прожить месяц, как и раньше. Также человек проведет инвентаризацию «мелких расходов» и поймет, во сколько эти привычки ему обходятся.
Ранее финансовый риск-менеджер Виталий Манжос для эффективного накопления рекомендовал не ограничиваться откладыванием процентов с дохода, но также откладывать к накоплениям средства от незапланированных денежных поступлений — например, от подработки или продажи вещей. Он также отметил, что люди, ежемесячно откладывающие 50% от дохода, быстро накопят значительную «денежную подушку» — сумму, необходимую для непредвиденных обстоятельств.