Финансист назвал простой способ быть уверенным в завтрашнем дне

Как накопить хотя бы несколько сот тысяч рублей, чтобы чувствовать уверенность в завтрашнем дне? План очень прост — надо сделать накопление игрой, за которую вы сами себе назначите приз, например, поход всей семьей в ресторан или СПА. В рамках «игры в накопление» надо делать всего два действия. Откладывать хотя бы 5% (лучше 10%) от каждого прихода денег на накопительный счет (можно открыть за минуту в любом банковском приложении). А также вести учет, сколько денег вы тратите на перечисленные выше «незначительные» траты, — заявил Зацепа.