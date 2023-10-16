Эксперт рассказал о подешевевших осенью товарах
В осенние месяцы цены на сезонные товары, востребованные летом, могут снижаться на 50-70%. Об этом сообщил в интервью радио Sputnik гендиректор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков. Он пояснил, от чего зависит величина скидки.
«Традиционно осенью дешевеют сезонные товары, которые будут менее востребованы. К ним можно отнести множество товаров для дачи, в частности, садовую мебель и технику, которой активно пользуются в летний период. Также это может быть одежда уходящих коллекций – то, что осталось от весенне-летнего сезона. На одежду и обувь наблюдается постепенное снижение цен, в частности, за счет того, что российские компании увеличили объемы производства», – сказал Чумаков.
Он добавил, что скидка максимального размера предоставляется на крупногабаритные и относительно недорогие товары летнего ассортимента. К примеру, на садовую мебель, уличные бассейны.
«Скидка будет максимальной и может достигать 50–70%, если товар занимает много места. Максимальные скидки обычно предоставляются, например, на садовую мебель и фигурки, на уличные бассейны. На газонокосилки и электроинструменты скидки существенно меньше», – уточнил Чумаков.
По мнению специалиста, на рынке электроники также могут появиться привлекательные предложения.
«Существенного удешевления электроники и компьютерной техники я не ожидаю, но за счет того, что рынок постепенно реструктурируется, логистические затраты на единицу товара постепенно снижаются, думаю, что будет стабилизация цен. Многие ретейлеры привезли слишком много продукции, и в связи с появлением новых моделей будут пытаться распродать то, что у них уже в избытке скопилось на складах», – спрогнозировал эксперт.