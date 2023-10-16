Эксперт рассказал о подешевевших осенью товарах

«Традиционно осенью дешевеют сезонные товары, которые будут менее востребованы. К ним можно отнести множество товаров для дачи, в частности, садовую мебель и технику, которой активно пользуются в летний период. Также это может быть одежда уходящих коллекций – то, что осталось от весенне-летнего сезона. На одежду и обувь наблюдается постепенное снижение цен, в частности, за счет того, что российские компании увеличили объемы производства», – сказал Чумаков.