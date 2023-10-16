МИР начала работу в Венесуэле

В Венесуэле картами МИР можно пользоваться на территории всей страны
Российскими картами МИР можно пользоваться на всей территории Венесуэлы, но пока только через терминалы Банка страны, заявил председатель ЦБ республики Каликсто Хосе Ортега Санчес.
Об этом пишет ТАСС.
«Пока карты можно использовать только в терминалах Банка Венесуэлы, и мы стремимся к тому, чтобы эти терминалы находились в туристических районах», — сказал председатель Центробанка республики.
В июле директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин заявил, что российская сторона и ряд стран Латинской Америки ведут работу по внедрению карт МИР в регионе.