Банк России не планирует выпускать купюры номиналом 10 тысяч рублей

Банк России не планирует менять существующий банкнотный ряд — вопрос о введении купюры номиналом 10 тысяч рублей не рассматривается. Об этом 16 октября в ходе презентации купюр номиналом 1000 и 5000 рублей рассказал замглавы регулятора Сергей Белов.

Он пояснил, что при анализе банкнотного ряда специалисты обращают внимание на экономическую ситуацию в России и ряд финансовых показателей.

«На сегодняшний момент этот вопрос точно на повестке на стоит. <…> Но могу сказать, что в основных направлениях денежного развития до конца 2025 года выпуск банкнот номиналом 10 тысяч рублей не предусмотрен», — цитирует зампредседателя Центробанка ТАСС.

Белов добавил, что планов по смене монетного ряда также нет.

Ранее в понедельник, как писала «Парламентская газета», Банк России ввел в обращение банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей с обновленным дизайном, они имеют усиленный защитный комплекс.

Известно, что 1000-рублевая купюра посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На основном изображении лицевой стороны расположена Никольская башня Нижегородского Кремля, а на оборотной стороне — Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе.