ЦБ: на один миллион банкнот в России приходятся четыре фальшивые

По этому показателю наша страна опережает некоторые ведущие экономики мира, заявил зампред Банка России Сергей Белов .

Российские банкноты обладают высокой степенью защищённости от фальшивомонетчиков. По словам Белова, чаще всего подделывают купюры высокого номинала — в одну тысячи и в пять тысяч рублей.