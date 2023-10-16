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ЦБ: на один миллион банкнот в России приходятся четыре фальшивые

По этому показателю наша страна опережает некоторые ведущие экономики мира, заявил зампред Банка России Сергей Белов.

ЦБ: на один миллион банкнот в России приходятся четыре фальшивые
© РИА Новости

Российские банкноты обладают высокой степенью защищённости от фальшивомонетчиков. По словам Белова, чаще всего подделывают купюры высокого номинала — в одну тысячи и в пять тысяч рублей.

Сегодня Банк России представил новый дизайн трёх купюр номиналами 1000 рублей, 5000 рублей и 100 рублей.

Модернизация банкнот позволит повысить защиту от мошенников, уверены в Центробанке.