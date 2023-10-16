ЦБ: на один миллион банкнот в России приходятся четыре фальшивые
По этому показателю наша страна опережает некоторые ведущие экономики мира, заявил зампред Банка России Сергей Белов.
Российские банкноты обладают высокой степенью защищённости от фальшивомонетчиков. По словам Белова, чаще всего подделывают купюры высокого номинала — в одну тысячи и в пять тысяч рублей.
Сегодня Банк России представил новый дизайн трёх купюр номиналами 1000 рублей, 5000 рублей и 100 рублей.
Модернизация банкнот позволит повысить защиту от мошенников, уверены в Центробанке.