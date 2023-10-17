В Госдуме рассказали, как повысят пенсии в 2024 году

С 1 января 2024 года средний размер страховой пенсии по старости составит 23308 рублей. Об этом в пресс-центре «Парламентской газеты» сообщила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«С 1 января 2024 года страховые пенсии будут увеличены на 7,5 процента, и средняя пенсия по старости для неработающего пенсионера составит 23308 рублей», — сказала депутат.

Светлана Бессараб уточнила, что в 2024 году пенсии увеличатся почти на 1,5 тысячи рублей.