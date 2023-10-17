Сбер повысил ставки по СберВкладу и вкладу «Лучший %»

Пресс-служба Сбербанка сообщила о повышении ставок по СберВкладу и вкладу «Лучший %».

«СберВклад и вклад "Лучший %" стали намного выгоднее на сроке 6 месяцев. С 17 октября ставки по ним выросли на 2 процентных пункта», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что условия улучшились и у продукта для премиальных клиентов — ставка по вкладу «Первый Максимум» возросла до 11,94% годовых на срок 6 месяцев.

По словам директора департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергея Широкова, в минувшем месяце кредитная организация уже повышала ставки по вкладам с наиболее востребованными сроками размещения. Сейчас, как уточнил он, банк еще раз увеличивает доходность по депозитам со сроком 6 месяцев.