Сбер повысил ставки по СберВкладу и вкладу «Лучший %»
Пресс-служба Сбербанка сообщила о повышении ставок по СберВкладу и вкладу «Лучший %».
«СберВклад и вклад "Лучший %" стали намного выгоднее на сроке 6 месяцев. С 17 октября ставки по ним выросли на 2 процентных пункта», — говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что условия улучшились и у продукта для премиальных клиентов — ставка по вкладу «Первый Максимум» возросла до 11,94% годовых на срок 6 месяцев.
По словам директора департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергея Широкова, в минувшем месяце кредитная организация уже повышала ставки по вкладам с наиболее востребованными сроками размещения. Сейчас, как уточнил он, банк еще раз увеличивает доходность по депозитам со сроком 6 месяцев.
Широков отметил, что данный срок является самым популярным среди других предлагаемых. Он обратил внимание на то, что за это время можно успеть накопить средства на крупную покупку. Так, если положить на депозит деньги прямо сейчас, то уже к маю можно будет получить нужную сумму на летний отдых или любую другую цель, подытожил директор департамента.