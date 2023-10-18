В Госдуме предложили начать выплаты по вкладам СССР с граждан старше 78 лет

Начиная с 2003 года, в России действует приостановка компенсации сбережений, помещенных во вклады в Сбербанк России в период до 20 июня 1991 года. В рабочей группе Госдумы решили, что вложения вкладчикам надо все-таки возместить. Предложено сделать это поэтапно, ведь средств в бюджете на компенсации всем, очевидно, не хватит.

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Речь о сбережениях граждан, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк. Вторая категория - вложения в госбумаги СССР и РСФСР, сделанные до 1 января 1992 года. В 1995 году было принято решение перевести вклады в долговые обязательства государства. Но необходимых законов для этого с тех пор так и не приняли. Но главное, власти ежегодно указывают на отсутствие необходимых источников финансирования. И ежегодно компенсация в очередной раз приостанавливается. Так, по расчетам комитета по финрынку, при переводе всех гарантированных сбережений граждан в обязательства страны объем средств, необходимый на их погашение, составит только в 2024 году 61,8 трлн рублей.

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Член комитета по финансовому рынку Владимир Сенин сообщил, что профильная рабочая группа подготовила предложения, принятие которых помогут сдвинуть дело с мертвой точки.

Так, предлагается перенести дореформенные сбережения вкладчиков в долговые обязательства Сбербанка. А затем - сделать компенсационные выплаты хотя бы части вкладчикам. Члены рабочей группы предложили возрастной приоритет - "78 плюс".

Граждане этой категории, по задумке, должны получить деньги первыми. По расчетам членов рабочей группы, это порядка 4 миллионов человек.

"Если начинать выплачивать отсюда, это примерно 7,3 миллиарда рублей", - сообщил парламентарий.

По оценке авторов предложения, такую нагрузку бюджет выдержит.

А если государство все-таки не может выполнить обязательства, то честно уже в этом признаться и прекратить приостановку, отметил Сенин.