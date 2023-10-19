В Роскомнадзоре заявили об утечке данных клиентов МТС-банка

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Роскомнадзор выявил утечку персональных данных клиентов МТС-банка. В отношении компании составлен административный протокол за нарушение законодательства о защите персональных данных, он будет передан в суд, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В результате проверки Роскомнадзор выявил факт утечки персональных данных клиентов МТС-банка, составил административный протокол за нарушение законодательства о защите персональных данных", - говорится в сообщении.

Теперь протокол будет передан в суд, добавили в ведомстве.