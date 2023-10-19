Спрогнозирован рост цен на стоматологические услуги в России

Стоматологические услуги подорожают как минимум на 30% уже к Новому году. Об этом сообщает Mash.

Как отмечается, грядущее повышение цен обусловлено ослаблением курса рубля, введением Западом санкций против РФ и логистическими сложностями.

«Но есть еще парочка подводных камней, которые внезапно всплыли на поверхность», — говорится в публикации.

Стоматологи и поставщики утверждают, что основную часть материалов на рынке занимали иностранные компании. Подчеркивается, что они завозили все товары — от анестезии, пломб и композитов, до полировочных дисков и резинок. Уход компании создал проблемы на рынке, отмечается в материале.

Также сообщается, что некоторые аналоги уступают по качеству оригинальным расходникам. Автор указывает на отсутствие запасов в магазинах и рост цен на то, что осталось там.

«Со слов нашего источника, американская компания Dentsply, которая поставляла самые ходовые резинки для полировки пломб, запретила продавать товар со складов. Абсолютно всем поставщикам. Даже из старых запасов», — отмечается в статье.

Кроме того, ожидается рост цен на импланты. Швейцарский премиум-класс подорожает на 30%, корейские бюджетные варианты на 10–15%.