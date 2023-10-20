Большинство (более 60 процентов) россиян, принявших участие в опросе Superjob, выступили против вывода монет из оборота, сообщает РБК. Респондентам задавали вопросы именно о рублевых монетах, а не о копейках.

Опрос проводили с 16 по 19 октября в 383 российских городах. В нем приняли участие 1,6 тысячи человек.

63 процента опрошенных считают, что монеты необходимо оставить в обороте. Вывод монет поддержала пятая часть респондентов. Девять процентов участников опроса хотели бы, чтобы монеты исчезли вообще.

Еще шесть процентов хотят вывода из оборота рублевой, двухрублевой и пятирублевой монет, а пять процентов выступают исключительно за отказ от монет в один и два рубля.

Чуть меньше половины респондентов (44 процента) заявили, что избавляются от мелочи, тратя ее (в основном это женщины), еще 27 процентов опрошенных откладывают монеты в копилку (в основном мужчины), а 14 процентов отдают монеты детям (чаще женщины).

Кроме того, семь процентов респондентов коллекционируют монеты или используют их как-то еще, четыре процента меняют монеты на банкноты, три процента опрошенных отдают их на благотворительность, а один процент респондентов выбрасывает монеты.

Больше половины опрошенных утверждают, что не подбирают монеты на улице, около 30 процентов делают это (12 процентов из них только в том случае, если номинал монеты больше пяти рублей).

Мужчины чаще женщин не стесняются поднимать монеты на улице, а в целом забрать себе потерянную монету чаще готовы люди с доходом от 80 тысяч рублей в месяц.

16 октября Центробанк представил новые тысячерублевую и пятитысячную купюры. На обороте банкноты в тысячу рублей изображена башня Сююмбике и Дворцовая церковь, находящиеся на территории Казанского кремля.

Размещение церкви без креста на банкноте раскритиковали в Совете Федерации. Сенатор Андрей Клишас заявил, что это напомнило людям о «мрачном периоде богоборчества», и назвал выбор изображения провокационным. В РПЦ отмечали, что эта церковь является музеем, в реальной жизни на ее куполе также нет креста.