Россиянам рассказали о мошенничестве с обменом банкнот

Новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей стали использовать мошенники для обмана россиян. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала куратор и эксперт проекта «Мошеловка» Алла Храпунова.

Она пояснила, что злоумышленники обычно действуют следующим образом: звонят потенциальных жертвам с предложением срочно обменять старые купюры на новые от имени социальных службы или представителей Банка России.

Храпунова обратила внимание на то, что гражданам не следует торопиться с заменой старых банкнот — это будет делаться постепенно, купюры нового образца планируется вводить в оборот одновременно с теми, которыми граждане РФ активно пользуются уже сейчас.

Она также предупредила, что мошенники могут ухватиться за недоверие пожилых людей к новым купюрам и предложить обмен у банкоматов. Жертвы по итогу обменяют настоящую купюру на подделку или купюру не того номинала.