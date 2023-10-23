От НДФЛ хотят освободить некоторые единовременные выплаты

Единовременные выплаты, полученные в связи с награждением орденом «Родительская слава» или присвоением звания «Мать-героиня», будут освобождены от НДФЛ. Соответствующая поправка была одобрена комитетом Госдумы по бюджету и налогам, передает агентство «Прайм».

Прошлая редакция предполагала освобождение от НДФЛ доходов физлиц в виде грантов, премий, призов и подарков в денежной или натуральной форме по результатам участия в соревнованиях, конкурсах и иных мероприятиях, оплаты проезда к месту их проведения и обратно, питания и временного проживания, полученных за счет региональных и местных бюджетов.

Дополнительную поправку к законопроекту ранее внесли председатель Госдумы Вячеслав Володин, первый зампред бюджетного комитета Ольга Ануфриева и первый зампред комитета по экономической политике Надежда Школкина. 23 октября ее решил поддержать вышеуказанный комитет.

В настоящее время при награждении орденом «Родительская слава» направляют денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей, медалью ордена «Родительская слава» – 200 тысяч рублей, а при присвоении звания «Мать-героиня» – 1 миллион рублей.