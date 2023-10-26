Банки повышают ставки по вкладам до решения ЦБ по ключевой

Банки повышают ставки по вкладам в преддверии роста ключевой — условия изменились у 17 из топ-50 кредитных организаций. Средняя доходность теперь вкладов составляет почти 12%, пишут «Известия». Активнее всего банки улучшают условия по вкладам на 6–12 месяцев.

Ставки повысили Сбербанк, Газпром, Альфа-Банк, «Открытие», РСХБ и другие кредитные организации. Банк «Санкт-Петербург» увеличил доходность продуктов «Осень» и «Пенсионный особый». Банк «Дом.рф» повысил ставки в среднем на 0,6 процентного пункта. Росбанк поднял доходность вклада «Прогрессивный» выше уровня ключевой ставки, до 13,5%.

Почему банки повышают ставки

Банки могут повышать ставки с опережением, если они уверены в скором росте ключевой, однако чаще это касается процентов по кредитам, говорит ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

«Улучшение условий по депозитам — скорее, маркетинговый ход», — уверена она.

В случае повышения ставки ЦБ клиенты нередко размещают деньги на вкладах по лучшим условиям, при этом закрывая старые, даже если они были открыты недавно.

«Именно поэтому кредитным организациям выгодно улучшать условия по ним ещё до непосредственных действий регулятора», — объяснила директор департамента транзакционного и сберегательного розничного бизнеса Росбанка Ирина Баранова.

Следующее заседание Центробанка по вопросу ключевой ставки запланировано на 27 октября 2023 года. Большинство аналитиков ожидают, что ставка вырастет на 1 п. п., до 14% годовых.

Что будет со ставками дальше

«Можно сказать что сегодняшние ставки по сберегательным продуктам банков уже учитывают рост ключевой в пятницу, и дальнейшее заметное увеличение доходности по вкладам маловероятно», — полагает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.