Определены три самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

В Москве осенью этого года работодатели готовы платить высокую зарплату лишь некоторым сотрудникам. В пресс-службе портала «Авито Работа» рассказывают, что это за должности.

«Самой высокооплачиваемой оказалась работа агента по недвижимости. Спрос на специалистов в этой отрасли вырос в три раза, а средние зарплаты – на 9% и достигли 153 994 рублей», – говорится в сообщении.

В Москве крупная компания готова предложить специалисту 250–350 тысяч рублей в месяц. Кандидата ждет обучение от ведущих специалистов, бесплатная мобильная связь, карьерный рост и компенсация расходов на бензин.

Второе место в рейтинге заняла вакансия дальнобойщика. Средняя зарплата выросла на 18% и составляет 144 719 рублей. Кроме того, за работу готовы предложить больше – водителю категории Е могут платить до 240 тысяч рублей при расчете 9–9,5 тысячи рублей за километр.