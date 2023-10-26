Эксперт рассказал о реальных зарплатах айтишников

Представление о том, что представители IT-специальностей очень много зарабатывают, верно лишь отчасти. Об этом заявил генеральный директор студии разработки цифровых решений для бизнеса OASIS App и стартап-академии Products School Климент Кузьмин в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, средняя зарплата в отрасли — около 150 тыс. рублей, однако уровень дохода может значительным образом отличаться в зависимости от специальности, опыта работы и региона. Собеседник пояснил, что среди городов, где платят наибольшую сумму таким специалистам — Москва и Санкт-Петербург.

В ряде регионов в IT сумма средних зарплат составляет 50 тыс. рублей, отметил Кузьмин. При этом в лидирующих компаниях специалисты могут получать до 1 млн руб. в месяц, добавил он.

Начинающим специалистам платят не столь крупные суммы, отметил эксперт. Они сначала могут получать по 30-60 тыс. рублей в зависимости от специальности, указал он. По словам специалиста, увеличение оклада происходит наряду с продвижением по карьерной лестнице.

Эксперт подчеркнул, что выплата зарплат в размере 200-300 тыс. рублей в месяц специалистам, окончившим трехмесячные курсы по IT-специальности — миф. На такую сумму могут претендовать опытные специалисты, которые получили очное фундаментальное образование, подытожил Кузьмин.