Назван оптимальный возраст для пенсионных накоплений

Начинать заботиться о пенсионных накоплениях необходимо задолго до наступления пенсионного возраста. Таким мнением в разговоре с «Лентой.ру» поделилась генеральный директор АО «НПФ Эволюция» Елена Тетюнина.
Оптимальным возрастом будет 30 лет, в это время большинство специалистов уже сформировались в профессиональном плане и имеют стабильный доход, уверена эксперт.
В настоящее время средний возраст участника корпоративной программы, которая позволяет сотрудниками откладывать на пенсию вместе с работодателем — более 50 лет. То есть, россияне активно присоединяются к различным пенсионным программам всего за несколько лет до выхода на пенсию, поделилась она.
Эксперт считает важным повышать финансовую грамотность населения, особенно среди молодых россиян. Она уверена, что они должны задумываться о пенсионных накоплениях с момента получения стабильного заработка.
Откладывая деньги с 30 лет, россиянин после выхода на пенсию сможет рассчитывать на получение не менее 90 процентов от своего привычного дохода, отметила Тетюнина.
С 2024 года в России заработает добровольная программа долгосрочных сбережений граждан через договоры с негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Особенность программы заключается в том, что право на периодические выплаты участники получают только через 15 лет после начала участия, или при достижении возраста 60 лет для мужчин или 55 лет для женщин. Срок выплат будет составлять не менее десяти лет.