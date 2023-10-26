Назван оптимальный возраст для пенсионных накоплений

Начинать заботиться о пенсионных накоплениях необходимо задолго до наступления пенсионного возраста. Таким мнением в разговоре с «Лентой.ру» поделилась генеральный директор АО «НПФ Эволюция» Елена Тетюнина.

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Оптимальным возрастом будет 30 лет, в это время большинство специалистов уже сформировались в профессиональном плане и имеют стабильный доход, уверена эксперт.

В настоящее время средний возраст участника корпоративной программы, которая позволяет сотрудниками откладывать на пенсию вместе с работодателем — более 50 лет. То есть, россияне активно присоединяются к различным пенсионным программам всего за несколько лет до выхода на пенсию, поделилась она.

Эксперт считает важным повышать финансовую грамотность населения, особенно среди молодых россиян. Она уверена, что они должны задумываться о пенсионных накоплениях с момента получения стабильного заработка.

Откладывая деньги с 30 лет, россиянин после выхода на пенсию сможет рассчитывать на получение не менее 90 процентов от своего привычного дохода, отметила Тетюнина.