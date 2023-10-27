Эксперты рассказали, что будет со вкладами и кредитами после решения ЦБ по ставке

Банк России вновь повысил ключевую ставку - в этот раз с 13 до 15%. В ответ на решение регулятора ставки по сберегательным продуктам продолжат расти, условия выдачи кредитов будут ужесточаться, снизится и уровень одобрений, сообщили "Российской газете" эксперты.

Вклады

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Подъем ключевой ставки Центробанком на 2 п.п. будет способствовать улучшению условий по депозитам, но в меньшей степени, чем рост ключевой. Ставки по вкладам могут измениться в диапазоне 0,5-1,2%, считает главный аналитик АЦ "Банки.ру" Богдан Зварич. Основной прирост, по его мнению, придется на депозиты срочностью до года. Для большего периода банки поднимут ставки менее активно.

"При этом, кроме решений Центробанка, в последний месяц года на ставки могут повлиять маркетинговые акции, проводимые банками для привлечения новых клиентов", - добавил Зварич.

Как сообщил "Российской газете" директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Иван Уклеин, банки вынуждены управлять маржой, балансируя при этом длинные кредиты и краткосрочные вклады. Кредитные организации при повышении ключевой ставки оперативно увеличат ставки по кредитам, в то время как изменение доходности вкладов происходит традиционно медленнее и не с полным эффектом переноса, пояснил он.

В октябре российские банки ожидали меньшее изменение ключевой ставки - на 1 процентный пункт, на что указывали и заявления их представителей, и рост ставок по депозитам, особенно по среднесрочным, на 6-12 месяцев.

Как сообщил "РГ" управляющий директор проекта Финуслуги Московской биржи Игорь Алутин, после сентябрьского повышения ключевой ставки на 1 п.п. рост индекса по вкладам составил от 0,71 п.п. для краткосрочных до 1,33 п.п. для долгосрочных депозитов.

Но, хотя разница между средней доходностью вкладов на три месяца и год сокращается, ставки по краткосрочным стали ниже обновленного уровня ключевой более чем на 3,5 п.п.

"Это указывает на то, что у банков еще есть пространство для повышения ставок, темпы которого ускорятся в ближайшее время", - добавил Алутин.

Некоторые банки уже объявили о планируемом повышении ставок по депозитам. Как сообщили "РГ" в Банке "Открытие", в связи с повышением ключевой ставки и ситуацией на рынке банк также планирует увеличить доходность по своим сберегательным продуктам в начале следующей недели.

"В настоящее время итоговые условия прорабатываются", - пояснили там.

Росбанк с 28 октября повысит ставку по шестимесячному вкладу с 13 до 14% при размещении до 1 млн руб.

"На следующей неделе готовим повышение ставок по вкладам и счетам", - сообщила пресс-служба банка в Telegram-канале.

Кредиты

Изменение ключевой ставки однозначно повлияет и на кредитование. Банки еще больше будут ужесточать условия выдачи займов, вместе с тем продолжат снижать уровень одобрений, чтобы ограничить некачественных заемщиков, рассказала "РГ" аналитик АЦ "Банки.ру" Инна Солдатенкова.

По ее мнению, наиболее вероятной стратегией банков станет расширение диапазонов ставок с одновременным повышением как верхней, так и нижней границ. При этом ставки по кредитам, в том числе по рыночным ипотечным программам, уже находятся на заградительных уровнях.

Повышение, как сообщила Солдатенкова, затронет прежде всего заемщиков с высокой долговой нагрузкой, оформляющих необеспеченные потребительские кредиты. В части ипотеки - клиентов с небольшим первым взносом и высокой закредитованностью. Что касается процентного увеличения, то оно в среднем составит до 2 процентных пунктов, как по ипотеке, так и по потребительским кредитам, считает эксперт.

"Они уже в середине ноябре могут превысить 27% годовых и 18% годовых соответственно", - добавила Солдатенкова.

"Кроме того, стоит ожидать повышения ставок и диапазона ПСК (полной стоимости кредита, - прим. "РГ") и со стороны игроков, долгое время удерживающими их на уровнях ниже средних по рынку", - отметила она.

Вполне возможно, что вслед за ограничением полной стоимости кредита до конца года, банки расширят количество дополнительных услуг и увеличат их стоимость.

В самом ЦБ дальнейшего повышения ключевой ставки не исключают. Это говорит о серьезном намерении направить инфляцию к целевому уровню в 2024 году и существенно охладить рынок кредитования, объем выдачи на котором, по прогнозу регулятора, должен существенно замедлиться и в четвертом квартале, и в 2024 году. Наиболее же существенного увеличения ставок сейчас следует ожидать по необеспеченным потребительским кредитам.

По словам управляющего директора проект Финуслуги, ужесточение условий по потребительским кредитам продолжится и будет достаточно плавным. Ставки по ним перед заседанием регулятора уже достигли 24,64%, то есть после сентябрьского изменения показатель вырос на 2,2 п.п.

Как поступать клиентам?

"В сложившихся условиях вкладчики, которые хотят положить деньги на долгосрочный депозит, могут дождаться изменений банками процентной политики по вкладам в связи с сегодняшним подъемом ставки Центробанком и воспользоваться данным улучшением условий, либо дождаться декабрьских маркетинговых акций от банков, что может дать дополнительный рост ставок", - посоветовал Зварич.

Но маркетинговые акции, по его мнению, в меньшей степени затронут долгосрочные вклады. Скорее всего, они будут ориентированы только на депозиты до года.

Что касается кредитов, то сейчас доступными для населения будут оставаться только льготные ипотечные программы с госсубсидированием, отметила Солдатенкова.

"На остальные кредиты смогут претендовать только заемщики с высоким уровнем дохода и низкой долговой нагрузкой", - добавила эксперт.

Поэтому обращаться за кредитами она порекомендовала только в тех случаях, когда есть реальная и срочная потребность в заемных средствах. Например, для покупки квартиры, когда попался хороший вариант с учетом дальнейшего рефинансирования, оплаты лечения или чего-то жизненно необходимого. На импульсивные покупки кредит брать не стоит: эйфория пройдет, а возвращать его будет нужно. Переплата же при текущем уровне процентных ставок и стоимости недвижимости или автомобилей будет достаточно существенной, рассказала Солдатенкова.