СМИ: Visa запретила банкам приграничных с РФ стран открывать счета россиянам

Международная платежная система Visa разослала банкам приграничных с Россией стран сообщения с предупреждением о запрете на открытие счетов гражданам РФ. Об этом стало известно в четверг, 26 октября.

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При этом компания пообещала штраф в миллион долларов за каждую карту тем банкам, которые ослушаются этого предписания. Предупреждение руководство Visa разослало по почте. Там указано, что финансовым организациям запрещается выпускать карты для тех обладателей российских паспортов, кто не является резидентом Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и прочих стран, передает Telegram-канал «Mash».

Официального подтверждения этой информации не поступало.

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