Минфин предупредил о появлении мошеннической схемы лжеброкеров

Минфин России предупредил о новой схеме лжеброкеров, которые обещают гражданам заработать "миллионы" на инвестициях. Количество обращений обманутых лжеброкерами граждан увеличилось, сообщается на сайте министерства.

"Мошенники находят своих жертв в социальных сетях или через объявления в сети интернет, предлагая открыть "брокерский" счет. Они обещают людям заработать значительные суммы денег за короткий промежуток времени. Инвестиции, сделанные подобным образом, не возвращаются. Ущерб отдельных граждан по такой схеме достигает несколько миллионов рублей", - отмечает Минфин.

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Для открытия счета мошенники предлагают установить приложение по ссылке, где ложно показывают, как растут доходы от инвестиций, в том числе в криптовалюту, поясняется в сообщении. Лжеброкеры могут даже оказать "помощь" и провести "консультации" при выборе инвестиционного продукта.

Как только у "инвестора" возникает желание вывести деньги со счета, лжеброкеры начинают рассказывать о различных препятствиях и расходах на такую операцию. Они просят дополнительно вложить деньги на счет для полного вывода средств. Мошенники также могут потребовать оплаты некой "страховки" или платы за ежедневное размещение валюты в "европейской ячейке", или срочного платного вывода средств, предупредили в Минфине.

Своеобразным "обменником" валюты может выступать некое физическое лицо, на счет которого мошенники просят совершить денежный перевод.

"В некоторых случаях лжеброкеры могут попросить "инвестора" открыть счет в сторонней кредитной организации. Для вывода средств со счета мошенники также требуют найти поручителя и даже зарегистрировать его в Минфине России, чтобы можно было "обналичить" средства. Людям предлагается написать письмо, причем на адрес пресс-службы Минфина России, с указанием данных поручителя и суммы средств, которые необходимо ему передать", - пояснили в Минфине.

Помимо общения в социальных сетях, лжеброкеры могут совершают оперативные "холодные звонки", представившись сотрудниками известных компаний.

"Как правило, мошенники начинают предлагать "инвестировать" с 10 тыс. рублей. Чаще всего это сумма, которую граждане могут внести без займа. Затем в ход идут кредитные деньги или средства друзей, или родственников", - добавили в министерстве.

Как распознать лжеброкера

Минфин приводит инструкцию для распознавания лжеброкера. Так, у мошенников отсутствует лицензия Банка России, нет специального банковского счета для брокерского обслуживания, они предлагают провести платеж по карте физического лица (либо через электронный кошелек); не предлагают заключить договор (либо договор заключается фиктивно). Также не предоставляется отчет об оказании брокерских услуг, а реальный офис отсутствует (связь через социальные сети или телефон).

В Минфине также напомнили о соблюдении правил финансовой безопасности - не следует переходить по незнакомым ссылкам и вводить свои персональные данные и данные платежных карт. Не стоит предоставлять незнакомым людям доступ к своему компьютеру, в частности посредством удаленного сервиса (например, скайп). В случае, если гражданин уже попался на уловку мошенников, то ему как можно скорее необходимо обратиться в правоохранительные органы и заблокировать банковские счета, изменить пароли на устройствах и приложениях к которым могли получить доступ мошенники.