Билеты в кино в 2024 году могут подорожать на 25%

40 млрд рублей в год — это нижняя граница по сборам для функционирования кинотеатров в России, когда они «работают в ноль», сказал глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. В текущем году общие сборы будут на уровне 35 млрд. А цены на запчасти для тех же проекторов выросли в два-три раза.

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Надеяться на то, что до конца года решится вопрос с иностранным контентом, не приходится. Также кинотеатры не уверены в увеличении российского на следующий год. Поэтому держать цены на том же уровне уже не получится, резюмирует Алексей Воронков:

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— Если в том году торговые центры давали кинотеатрам хорошие скидки, то в этом году, понимая, что российское кино чуть-чуть начало работать, больших скидок уже нет. Рост зарплаты никуда не деть, удержаться на прежнем уровне цен невозможно. Для того чтобы мы попали хотя бы на нижнюю планку рынка, это рост в 20-25%, чтобы себестоимость показа уже зависела как минимум не от 10-15 человек на сеанс, а хотя бы от восьми человек на сеанс, чтобы мы попадали в такую себестоимость.

— А не отпугнет это зрителей?

— С 2019 года доллар поднялся больше чем на 50%. Стоимость кинопроектора поднялась на 88%. Цены на бензин поднялись тоже. Кино остается на том же уровне. Понятно, что, наверное, кого-то отпугнет, но на сегодняшний день кино является очень недооцененным товаром.

— А какая сейчас средняя цена билета?

— На октябрь — 302 рубля. Это общая цена Москвы и регионов.

Средние цены по стране отличаются от столичных. Открываем расписание кинотеатра «Художественный» на 28 октября. «Великая ирония» Вуди Аллена — от 450 до 1150 рублей за билет, в камерном зале — от 7 тысяч до 9 тысяч. Семейный фильм «По щучьему веленью» — от 650 до 850 рублей. Районный сетевой кинотеатр «Киномакс — Жулебино»: тот же «По щучьему веленью» — от 360 до 1000 рублей за билет, «Оппенгеймер» в формате предсеансового обслуживания — 470 рублей, приключенческий «Повелитель ветра» — от 450 рублей.

Все сети постепенно повышают цены, признает Павел Поникаровский, владелец компании «Люмен фильм», которая управляет шестью кинотеатрами в нескольких российских городах:

Павел Поникаровский, владелец компании «Люмен фильм»

«Если вы посмотрите, сколько стоил билет в кино, допустим, 12 лет назад, разница будет небольшая, всего 15%. Сейчас идет естественный процесс. Это еще связано с тем, что упала посещаемость. Повышение цен является одним из инструментов, который позволит в большей степени держаться на плаву. В нашей сети максимальная цена билета — 490 рублей, минимальная — 200. Инфляционные ожидания в обществе достаточно высокие. Мы, допустим, в этом году провели уже два повышения по 5%. В целом, не видим никаких отрицательных отзывов, они есть, но они единичны».

С другой стороны, в кинотеатрах все еще серьезный контентный голод. Если в ноябре-январе ожидается много больших российских массовых новинок («Бременские музыканты», «Холоп — 2», «Теща»), то остальные месяцы не такие «густые». Продолжает представитель одного из кинотеатров Краснодарского края, она пожелала сохранить анонимность:

«Пока, к сожалению, даже когда мы устраиваем акции и продаем билеты по 120 рублей, зрители не всегда приходят. Сейчас такая низкая посещаемость, что ни о каком повышении цен речи у нас не идет. Возможно, что [это произойдет] на Новый год, но это будет зависеть от продолжительности фильмов. Обычно если фильм длиннее двух часов, цена билета повышается. Вообще, в праздничные дни другая цена, но это зависит от конкурентного окружения — какие еще кинотеатры присутствуют в городе. Повышать кто-то один не может, тогда зрители идут туда, где дешевле».